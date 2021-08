Für Tiroler DTM-Pilot Lucas Auer muss weniger mehr werden

Innsbruck – Ein Podest, 50 Punkte, Gesamtrang acht – es läuft etwas durchwachsen für Lucas Auer in der heurigen DTM-Saison. Nach Platz elf und sechs am Nürburgring am vergangenen Wochenende sprach der Kufsteiner vor seinem Heimauftritt in der Steiermark (4./5. September) Klartext: „Wir hatten am Sonntag Glück mit dem Safety Car. Dann hatten wir null Komma null Pace.“