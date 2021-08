Abseilstände in Imster Klettergarten entfernt: Polizei sucht Zeugen

Imst – Unbekannte haben im Klettergarten "Guggerköpfl" (Muttekopfgebiet) in Imst an den Kletterrouten "Mohn" und "Gagel" jeweils einen Abseilstand entfernt. Angezeigt wurde die Tat am Dienstagabend, der Tatzeitraum liegt zwischen 10. August und 24. August. Der Schadenbeläuft sich auf einige hundert Euro und wurde bereits wieder behoben.