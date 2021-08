Lins-Schule in Zams ab September unter neuer Führung

Direktorin Helga Noflatscher-Posch, die das ORG seit 2014 durch zahlreiche Entwicklungsprozesse geführt hat, verabschiedet sich per 31. August in den Ruhestand. „Wesentlich war mir, immer über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Ideen zuzulassen“, sagte sie. Zu ihrem Nachfolger ist Christian Ladner bestellt worden. Er will „altbewährte und gute Strukturen erhalten und ausbauen sowie gleichzeitig innovative, der Zeit geschuldete Ideen etablieren“. (TT)