Finanzminister Blümel: „Die Wirtschaft läuft wieder sehr gut“

Vaduz – Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) sieht die österreichische Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder zurück in der Spur. „Die Wirtschaft läuft mittlerweile wieder sehr gut. Das Absinken der Infektionszahlen im Frühjahr und die fortschreitende Durchimpfung haben in Österreich weit reichende Öffnungen erlaubt – das zeigt sich auch in den positiven Wirtschaftsdaten“, sagte Blümel bei einem Treffen der deutschsprachigen Finanzminister in Liechtenstein, das die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft zum Schwerpunkt hatte. Thema war die Besteuerung der digitalen Wirtschaft sowie die Regulierung von Kryptowährungen.