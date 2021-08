„Pastorelle en musique“: Ringelpiez mit Anfassen zu honigsüßer Tanzmusik

Kein Witz! Denn solches glückt dem amourösen Schwerenöter Damon in Georg Philipp Telemanns „Pastorelle en musique“, einem treffend so untertitelten musikalischen Hirtenspiel. Damon schmettert Herzdame Caliste liebesschwülstige Verse entgegen, er bemüht den Tod von eigener Hand als Druckmittel, macht (in Tirol völlig undenkbar!) gar nichts richtig, sondern alles falsch – bis sie sich doch, mit ein bisschen Hilfe von Liebesgott Cupido, seiner erbarmt. Schöne heile Welt des Barock.