Finanzielle Hilfe zum Schulstart kann bis 30. September beantragt werden

Innsbruck – Der bevorstehende Schulbeginn bedeutet für Familien eine zusätzliche finanzielle Belastung, die gerade für Einkommensschwache oder Alleinerziehende kaum zu bewältigen ist. Das Land Tirol erinnert daher an die Schulstarthilfe in Form einer einkommensabhängigen Landesförderung in der Höhe von 150 Euro pro schulpflichtigem Kind. Diese kann für das Schuljahr 2021/2022 noch bis spätestens 30. September über das Online-Formular unter www.tirol.gv.at/schulstarthilfe beantragt werden. Ist eine digitale Antragsstellung nicht möglich, wird nach Kontaktaufnahme mit der Abteilung Gesellschaft und Arbeit ein Antragsformular in Papierform zur Verfügung gestellt.