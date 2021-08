Neues Heft für Kinder: Mit Gamsi ins Museum Kitzbühel

Kitzbühel – Noch bis 3. Oktober läuft die große Sonderausstellung „Legenden und Leidenschaften“ anlässlich 750 Jahre Stadt Kitzbühel im Museum. Ein umfassend historisches Thema, wofür Kinder nicht ganz so leicht zu begeistern sind. Um den jungen Besucherinnen und Besuchern die Geschichte ihrer Stadt spielerisch näherzubringen, hilft ab sofort Gamsi mit. Die Gams aus den Kitzbüheler Bergen begleitet in einem von Marianne Erber und Hannah Eberl liebevoll gestalteten Heft durch die Jahrhunderte.

Mehr als 40 interessierte Kitzbüheler und zahlreiche Gäste nahmen kürzlich an der Stadtführung im Rahmen des 750-Jahr-Jubiläums teil. Harald Rupert lud zu einem interessanten Vortrag mit Rundgang zum Pfleghofturm, in den Museumsturm, zum Turm der Katharinenkirche, zur Pfarrkirche sowie in den „Turm im Turm“ in der Liebfrauenkirche mit Blick zur Evangelischen Kirche und zum Pulverturm.