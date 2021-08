Hintergrund: Sommergewitter bei Platters ÖVP-Bezirkstour

VP-Chef und Kanzler Kurz (r.) war Montag bei seiner Sommertour in Tirol, LH Günther Platter setzt seine heute in Kitzbühel fort.

Innsbruck, Kitzbühel – Wenn ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter heute seine Bezirkstour in Kitzbühel fortsetzt, so wird er wieder einmal mit einer Realität konfrontiert: Knapp eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl – möglicherweise findet sie auch schon im Herbst 2022 statt – beginnt es in den Bezirken zu rumoren. Es geht bereits um mögliche Kandidaten für den landesweiten Urnengang.