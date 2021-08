Frau stürzte in Straßenbahn: Innsbrucker Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – Den Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag in Innsbruck abgespielt hat, sucht aktuell die Polizei. Kurz nach 12 Uhr stieg eine 68-Jährige in der Ing.-Etzel-Straße in die Straßenbahn der Linie 1. Die Bahn beschleunigte, bevor die Frau sich setzen konnte, weswegen sie das Gleichgewicht verlor, zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Ein Mann soll die Szene beobachtet haben, er wird gebeten, sich unter folgender Nummer zu melden: 059133/7591. (TT.com)