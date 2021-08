Lebensmittel unter Pullover versteckt: Dieb in Innsbrucker Geschäft am Werk

Innsbruck – Ein Dieb war am Mittwochmorgen in einem Innsbrucker Lebensmittelgeschäft am Werk. Laut Polizei beobachtete ein Mitarbeiter gegen 8.15 Uhr einen jungen Mann, der sich verdächtig verhielt. Er versteckte mehrere Produkte unter seinem Pullover und wollte dann das Geschäft verlassen, ohne sie zu bezahlen.