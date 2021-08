Pläne für Neuauflage: Hourmont träumt weiter vom Air + Style

Einst in der Kälte, jetzt in der Wärme: Das betriebsame Nairobi ist das neue Zuhause des Naturkosmetik-Unternehmers Andrew Hourmont.

Was veranlasste Sie, Tirol zu verlassen und in eine andere Welt einzutauchen? Andrew Hourmont: So wie alles andere in meinem Leben war es Zufall. Ich habe in Bali eine ganz besondere Frau aus Kenia kennen gelernt, mit der ich jetzt auch glücklich verheiratet bin, und lebe deshalb in Kenia.