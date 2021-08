Altmaier: 2030 werden 80 Prozent der Pkw-Neuzulassungen E-Autos sein

Berlin – Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier rechnet mit einem Durchbruch der Elektromobilität in den nächsten Jahren. 2030 sollten in Deutschland bereits 80 Prozent der Pkw-Neuzulassungen E-Autos sein, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Das ist ein großer Fortschritt." Bisher sei man davon ausgegangen, dass 2030 sieben bis zehn Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein würden, nun werde aber schon von 14 Millionen ausgegangen.