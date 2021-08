Zum Jubiläum trifft in St. Anton breite Kulturszene ein

Internationalität sei von jeher ein Anspruch des Symposions bei den Kulturtagen. „Wir freuen uns, dass wir heuer speziell Künstler mit Migrationshintergrund zu Gast haben dürfen“, sagte Kuratorin Lisa Krabichler am Mittwoch. Die Kunstschaffenden leben in Österreich, haben aber ihre Wurzeln in anderen Ländern: Minu Ghedina (Iran), Ina Hsu (China), Ype Limburg (Holland), Jessie Pitt (Australien), Sheida Samyi (Iran) und Sebastián Toledo Salinas/Yaku (Peru). „Sie alle bringen einen breiten kulturellen Hintergrund mit und präsentieren internationale Atmosphäre über ihre Persönlichkeit“, so die Kuratorin.