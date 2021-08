„Die Macht der Kränkung“: Acht Vorgeschichten einer Wahnsinnstat

In insgesamt sechs Teilen zeichnet „Die Macht der Kränkung“ – eine Koproduktion des ORF mit ZDFneo – die Vorgeschichte eines Amoklaufs in einem Wiener Einkaufszentrum nach. Die ersten beiden Folgen werden am Sonntag, 29. August, ab 20.15 Uhr auf ORF 2 ausgestrahlt. In jeder Episode steht das Schicksal und die Kränkung einer Figur im Fokus, die mehr und mehr in einen Ausnahmezustand gerät und so zum Täter oder zur Täterin werden könnte. Von Security-Mann Georg (Murathan Muslu) zum Beispiel, der seiner Frau und sich ein besseres Leben verspricht – und an den eigenen Unzulänglichkeiten scheitert. Oder der Versicherungsagentin Mira (Julia Koschitz), deren Karriereambitionen von männlichen Kollegen torpediert werden.