Kraftwerk Kniepass: Wenn Fische Lift fahren lernen

Pflach, Pinswang, Reutte – Das Kraftwerk Kniepass der Elektrizitätswerke Reutte am Lech wird derzeit generalsaniert. Die Bauzeit beträgt fünf Jahre. Im Fokus bis 2025 stehen ökologische, technische und energiewirtschaftliche Verbesserungen der Anlage. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes investierten die Elektrizitätswerke Reutte auch in die Errichtung einer Fischliftschleuse. In Kombination mit der bereits voll funktionsfähigen Fischwanderanlage beim Kraftwerk Höfen ist bald die Fischdurchgängigkeit der betriebseigenen Anlagen im Lech von der Staatsgrenze bis zum Ursprung gewährleistet. Wegen der enormen Höhe kam eine Standardfischwanderhilfe nicht in Frage. Eine Art „Personen“-Lift transportiert die Fische nun zehn Meter in die Höhe.