„The Father“ mit Anthony Hopkins: Familiäres Verwirrspiel im Kopf

Großes Schauspiel-Kino: Anthony Hopkins spielt in Florian Zellers Regiedebüt „The Father“ einen Mann, der an Demenz erkrankt ist.

Innsbruck – Anthony ist ein rüstiger alter Mann. Er lebt alleine in einem großen Londoner Apartment, angefüllt mit den Souvenirs eines langen Lebens. Seine Tochter Anne besucht ihn, kümmert sich. Doch dann eröffnet sie ihm, dass sie mit ihrem neuen Freund nach Paris ziehen will. Eine professionelle Betreuerin soll ihre Aufgaben künftig übernehmen. Anthony wehrt sich dagegen.

Es wird schnell klar, dass im Kopf des äußerlich gesunden Alten nicht alles in Ordnung ist. Der Film macht kein Geheimnis daraus. Anthony hat Demenz bzw. Alzheimer. Er vergisst und verwechselt. Eingestehen will er sich das nicht.

Mit „The Father“ legt der französische Dramatiker Florian Zeller sein Debüt als Filmregisseur vor. Gemeinsam mit Christopher Hampton hat Zeller sein eigenes Stück adaptiert. „Le Père“ wurde 2012 in Paris uraufgeführt. Es war in London und am Broadway erfolgreich – und gilt, wenigstens in der französisch- und englischsprachigen Welt, als eines der herausragenden Stücke der vergangenen Dekade. 2015 stand es auch am Tiroler Landestheater auf dem Spielplan.