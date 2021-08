Wacker-Torfrau Andrea Gurtner tanzt am Vulkan in Teneriffa

Innsbruck – Manchmal hat das Leben interessante Wendungen parat. So geschehen bei Wacker-Torfrau Andrea Gurtner, die sich in dieser Woche eigentlich auf den Saisonstart in der Frauen-Bundesliga gegen Meister St. Pölten (Sonntag, 11 Uhr, Wiesengasse) vorbereiten wollte. Die große Fußballwelt lag für die 20-jährige gebürtige Braunauerin bisher zwischen Linz Kleinmünchen, Wien (Austria), Altenmarkt und Innsbruck.