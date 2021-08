Legendärer Klassiker: Der 40. Ötztaler Radmarathon im Livestream

Am Sonntag geht der Ötztaler Radmarathon zum 40. Mal über die Bühne. Knapp 4000 AthletInnen aus 32 Nationen nehmen nach monatelanger Vorbereitung die Strecke über 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter in Angriff. Wenn um 6.30 Uhr der Start in Sölden fällt, tummeln sich auch ehemalige Sportgrößen wie Dominik Landertinger und Thomas Rohregger im Starterfeld.