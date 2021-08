Abwanderung und Pandemie drücken Kommunalsteuer in Innsbruck

Auch Innsbruck bekam dies zu spüren. Zwar sind die Einnahmen aus der Kommunalsteuer in den ersten sieben Monaten mit 35,5 Mio. Euro um rund 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, zum Vorkrisenniveau fehlen aber immer noch 1,5 Mio. Euro. Die hohe Zahl an Arbeitslosen und die verminderten Abgaben auf Grund der Kurzarbeit machen sich hier immer noch deutlich bemerkbar.

Ein weiterer Grund für den Rückgang in diesem Bereich ist, dass sich die Zahl der Firmen, die in die Umlandgemeinden ziehen, deutlich erhöht hat. „Gerade deshalb muss es ein Anliegen sein, dass wir mehr und gezielte Aktivitäten in die Standortsicherung setzen“, betont Vizebürgermeister Johannes Anzengruber gegenüber der . So seien unter anderem mit den Firmen Radsport Neuner, Stocker-Kaminsystem, dem Schwarzdecker Ploberger und dem Baukonzern Porr vier namhafte Betriebe abgesiedelt. Grund für die Abwanderung seien meist die fehlenden Erweiterungs- und Ausbaumöglichkeiten. Ob dies längerfristig ein Problem werden könnte, hänge nun davon ab, ob in der Nähe von Innsbruck entlang der Autobahnanbindung neue Gewerbeflächen frei werden. „Grundsätzlich ist der Standort Innsbruck bzw. die Umgebung von Innsbruck aufgrund der an sich guten Öffi-, aber auch Straßen-Anbindung sehr beliebt“, meint Anzengruber.