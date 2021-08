Erzählung von Werner Herzog: Kämpfen auf verlorenem Posten

Innsbruck – In seinen größten Filmen, in „Fitzcarraldo“ (1982) zum Beispiel, „Rescue Dawn“ (2006) oder dem Dokumentarfilm „Grizzly Man“ (2005), gelingt es Werner Herzog immer wieder, von historisch beglaubigten Episoden als existenzielle Grenzerfahrungen zu erzählen, die über das Episodische hinausgehen. Und in seinen literarischen Arbeiten verhält es sich genauso: In „Vom Gehen im Eis“ (1978) zeichnet seinen winterlichen Fußmarsch von München nach Paris nach; in „Die Eroberung des Nutzlosen“ (2004) verdichtete er den „Fitzcarraldo“-Dreh zum Protokoll triumphalen Scheiterns.