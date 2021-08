Schmankerln aus der Region Landeck überzeugten beim Genussabend

Der am Mittwoch bestens besuchte Genussabend der Wirtschaftskammer – Motto „So schmeckt Landeck“ – zeigte ein ganz anderes Bild: Das reichhaltige Buffet war zu 100 Prozent mit Produkten aus dem Bezirk bestückt. Was die „Herkunftsregion Land-eck“ so alles an regionalen Köstlichkeiten zu bieten hat, verrieten mehr als ein Dutzend Produzenten in Interviews mit Bezirksstellenleiter Otmar Ladner. Aufgefallen ist, dass immer öfter die jüngere Generation „Rohstoffe der Region“ entdeckt und zu Markenprodukten veredelt.