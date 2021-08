Viel Bewegung bei der Mobilität: VCÖ-Mobilitätspreis ging heuer ins Zillertal

Innsbruck – Es bewegt sich was. Die Mobilität ist im Wandel. Doch das, was mancherorts als eine Art Aufbruch gesehen wird, war im öffentlichen Nahverkehr in der Corona-Krise vor allem auch ein Einbruch. Ein Einbruch der Fahrgastzahlen. Die liegen bei den ÖBB in Tirol bei 75 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Bundesbahn, VVT und das Land halten dagegen – und bauten zuletzt den ohnehin schon engen Takt noch einmal aus. „Um dem Klimawandel entgegenzutreten, brauchen wir ein Umdenken im Transport und in der Mobilität – nicht nur global, sondern wir müssen auch regional unsere Hausaufgaben machen“, sagte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne).