TT-Leitartikel zu Tirol Milch: Wettbewerb frisst bäuerliche Solidarität

Wettbewerb und Solidarität befinden sich in der bäuerlichen Welt auf einer Gratwanderung. Für die (partei-)politische Interessenvertretung der Landwirte, den Tiroler ÖVP-Bauernbund, ist der Zusammenhalt auch heute noch das Rückgrat und die Stärke innerhalb der Volkspartei. Doch die Geschlossenheit im gänzlich ausgewiesenen Bergbauerngebiet Tirol wird bereits seit Jahren strapaziert. Weil es selbst in Tirol die Großen vornehmlich in den Gunstlagen der Inntalfurche sowie im Unterland gibt und die Kleinen in den Berggebieten. Also die klassischen Almbauern.