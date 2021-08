Mutter und zwei Junge: Drei sehr seltene Sumatra-Tiger in Falle verendet

Zwei kleine Sumatra-Tiger in einem indonesischen Safaripark. In freier Wildbahn gibt es nur noch etwa 400 der Raubkatzen.

Medan – Drei seltene Sumatra-Tiger sind in Indonesien in einer Falle verendet. Die Kadaver der Raubkatzen – eine Tigermutter und ihre zwei Jungen – seien in der nördlichen Provinz Aceh in einer Drahtfalle entdeckt worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Naturschutzbehörde am Freitag. "Es hieß, dass die Falle für Wildschweine gedacht gewesen sei, aber natürlich kann sich jedes andere Tier auch darin verfangen", so der Sprecher.