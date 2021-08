Corona-Fälle bei „Supertalent"-Jury: Podolski und Janzen müssen ersetzt werden

Wegen der zweiwöchigen Quarantäne könne der Fußballer nicht an den Jury-Castings teilnehmen, bestätigte RTL. Auch Janzen befinde sich nach einem Positiv-Test in Quarantäne. Ein weiterer Test sei jedoch negativ ausgefallen.

„Weil Gesundheit für mich immer an erster Stelle steht und ich absolut kein Risiko eingehen will, weder für mich noch für andere, haben wir trotz meines letzten negativen Tests entschieden, noch eine weitere intensivere Laboruntersuchung abzuwarten", erläuterte die 42-Jährige hierzu. Sie sei vollständig geimpft, habe Covid bereits im vergangenen Jahr gehabt und derzeit keine Symptome. Es bestehe also die Möglichkeit, dass es für sie in den kommenden Tagen mit „Das Supertalent" weitergehen kann.