70-Jähriger wollte in Wien ein Stück Melone stehlen und bedrohte Kassierin mit dem Umbringen

Wien – Ein 70-Jähriger hat am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt versucht, ein Viertel einer Melone zu stehlen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst eskalierte gegen 9.45 Uhr die Situation, als er aufflog. Die Kassierin des Geschäfts in der Alser Straße sprach den Mann an, der bedrohte sie daraufhin mit dem Umbringen. Der serbische Staatsbürger behauptete, dass er eine Pistole bei sich habe, und verließ den Markt.