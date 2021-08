Manu Delago beweist sein „eiskaltes Händchen“ für faszinierende Musikvideos

Spaziergänger, die sich an diesem Spätwintertag wohl fragten, was in aller Welt dort vor sich geht, könnten nun im Web die Antwort darauf finden. Mit „Liquid Hands" hat der Tiroler Musiker und Komponist Manu Delago diese Woche das dritte von mehreren Musikvideos zu seinem neuen Album „Environ Me" veröffentlicht. Erscheinen wird das Gesamtwerk am 24. September – von Oktober bis Dezember geht Delago dann mit dem Programm auf Europa-Tournee. Am 24. Oktober tritt er im Neuwirt in Wattens auf, weitere Tirol-Termine sind (noch) nicht geplant.