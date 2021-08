Karten in Hall werden neu gemischt: Hackl als ÖVP-Quereinsteiger

Werner Hackl, 44, ist politisch ein noch relativ unbeschriebenes Blatt. Beruflich ist er seit 2007 an der Universität UMIT Tirol tätig, seit sechs Jahren ist er dort Assistenz-Professor am Institut für Medizininformatik. Hackl ist auch begeisterter Musikant bei der Speckbacher Stadtmusik Hall. Wie schnell diese einstimmige Nominierung über die Bühne ging, das blieb auch gestern noch nebulös. Hackl will sich kommende Woche äußern. In einer Stellungnahme wird er so zitiert: „Hall ist eine pulsierende Stadt mit sehr aktiven Menschen, Vereinen und Unternehmen. Wir wollen am Puls der Zeit bleiben und Hall weiterentwickeln. Dafür werde ich in den kommenden Monaten mein Team zusammenstellen und mit möglichst vielen Hallerinnen und Hallern ins Gespräch kommen.“ Das in ihn gesetzte Vertrauen freue ihn, erklärte Hackl, der seinerseits der scheidenden Bürgermeisterin dankte. „Ihr Einsatz für unsere Stadt war ebenso beeindruckend wie ihre überraschende Entscheidung, sich aus der Politik zurückzuziehen.“