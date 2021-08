Großbaustellen im Bezirk Landeck: Drei Jahre Alltag mit Umleitungen

Landeck, Prutz, Fließ – Neben der Schlossgalerie-Baustelle bei Landeck müssen die Verkehrsteilnehmer im Bezirk einen weiteren „operativen Eingriff“ in dieselbe Verkehrsader „verkraften“. Es geht um die Straßenverbindung von der Bezirksstadt ins Oberg’richt und umgekehrt, eine wirtschaftlich wichtige Achse. Bauherr ist das Land, das in Summe rund 62 Mio. Euro ausgibt – 27 Mio. Euro fließen in den Bau der Schlossgalerie, 35 Mio. Euro in die Unterführung Prutz samt neuem Kreisverkehr.