Mitterwallner Weltmeisterin, Stigger Zweite: Mona wird zur Goldmarie

Val di Sole – Eine Mountainbike-WM in Norditalien ist anders als eine in Australien oder Kanada, ja fast wie eine vor der Haustür – und das wollte sich in der Familie von Mona Mitterwallner gestern kaum einer entgehen lassen. Mama, Papa, die beiden Omas, Onkel, Tante – sie alle waren dabei, als die 19-jährige Silzerin im U23-Rennen von Val di Sole die Arme in die Höhe reißt.