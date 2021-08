Grumser und Co. möchten „die Nächsten herausbringen“

Innsbruck – Streng genommen gehören zu den Hoffnungsträgern der Tiroler Fußballakademie auch jene Talente, die gestern gar nicht in den Bus zum heutigen Saisonauftakt im Burgenland stiegen. Gemeint sind die Akteure, deren Ausbildung weitere Früchte trug – und Jungprofiverträge in den obersten beiden heimischen Spielklassen oder Kaderplätze in den Nachwuchsabteilungen von renommierten deutschen Clubs einbrachte.