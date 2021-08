Suche nach vermisstem Ex-Paar: Offenbar Leiche in Salzburg gefunden

Großgmain – Jene 44-jährigen Frau aus Bosnien, die am Dienstag als vermisst gemeldet worden war, soll laut einem Bericht des ORF Radio Salzburg am Samstag angeblich gefunden worden sein. Ein Suchhund soll die Leiche der Frau in einem Waldstück in Großgmain entdeckt haben. Eine Sprecherin der Polizei Salzburg konnte das auf APA-Anfrage nicht bestätigen. Die Suchaktion sei weiterhin im Laufen, heißt es vonseiten der Polizei.