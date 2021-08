Zeugenaufruf: Mountainbike aus Tiefgarage in Vomperbach gestohlen

Vomperbach – In der Zeit zwischen dem 25.08., 8 Uhr, und dem 28.08., 8 Uhr, wurde in Vomperbach ein Mountainbike gestohlen. Ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu einer Tiefgarage verschafft und entwendete dort ein versperrtes Rad der Marke Scott, Contessa Spark 920 in Türkis. Das Fahrradschloss wurde dabei durchtrennt.