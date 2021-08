Männerbastion unter Feuer: Die Frauenfrage bei den Tiroler Schützen

Innsbruck – „Die Frauendiskussion wird immer von außen in die Kompanien hineingetragen“, stellt Thomas Saurer, Landeskommandant der Tiroler Schützen, gleich zu Beginn fest. Die TT fragte ihn zum Urteil in zweiter Instanz, das kürzlich viele Bayern erschütterte: Einer Frau wurde das Recht zugesprochen, beim jährlichen Fischertag in den Memminger Stadtbach „zu jucken“ und dort Fische zu fangen. Die erste Zivilkammer des Landgerichts hat damit die Berufung des Fischertagvereins „in einer denkwürdigen Verhandlung“, wie Präsident Konrad Beß sagte, verworfen. „Es ist ein besonderer Tag für die Gleichberechtigung in Memmingen“, freute sich die Klägerin. Ihre Anwältin hieß den Verein im 21. Jahrhundert willkommen.