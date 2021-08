Tipps vom Experten: Mehr Vielfalt beim Schwammerlsuchen

Der orange-rote Scheidenstreifling (links oben) ist derzeit in den Wäldern zu finden. Der Mohrenkopf kann schnell und einfach zubereitet werden. Totentrompeten (unten) findet man im Herbst in der Nähe von Kalksteinen.

Die Freude ist groß, wenn ein paar gelbe Schwammerl im Wald hervorstechen. Denn mit den Pfifferlingen kann am Abend gleich ein frisches Gulasch zubereitet werden. Aber auch ein Steinpilz am Wegrand lässt das Herz höherschlagen, in Kombination mit einem Risotto schmeckt dieser vorzüglich. Anderen läuft hingegen bei einem Parasol das Wasser im Mund zusammen – wird der Pilz paniert, kann er sogar mit einem Wiener Schnitzel konkurrieren.