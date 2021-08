Haselwanter-Schneider: „Sehe mich als Anwältin der Bürger“

Haselwanter-Schneider: Als gelernte Oppositionspolitikerin natürlich gut. Oft wird die Opposition herablassend beurteilt. Für mich ist sie jedoch ein Wert in einer Demokratie. Es braucht jemanden, der darauf schaut, was mit dem Steuergeld im Land passiert, den Mächtigen salopp gesagt auf die Finger klopft und politische Vorgänge kritisch hinterfragt. Insofern geht es mir gut auf der Oppositionsbank.

Haselwanter-Schneider: Zuletzt wurde ich öfters einmal zitiert, dass ich lieber regieren würde. Das stimmt so nicht. Was der ehemalige Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP), seine Nachfolgerin Annette Leja (VP), Sozialreferentin Gabriele Fischer (Grüne) oder ihre Vorgängerin Christine Bauer (Grüne) zustandebringen bzw. zustandegebracht haben, könnte ich in der Sozial- und Gesundheitspolitik jedoch politisch besser. Das will ich damit ausdrücken