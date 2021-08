TVB Kufsteinerland bei Chefsuche auf Zielgerade

Kufstein, Wildschönau – Im März verließ Stefan Pühringer den TVB Kufsteinerland Richtung TVB Kitzbühel, seither läuft die Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Eigentlich hatte man einem Kandidaten im Mai zugesagt, dieser zog sich aber kurz vor Vertragsunterzeichnung unerwartet zurück. Nun ist Obmann Georg Hörhager zuversichtlich, demnächst – spätestens bis zur Generalversammlung am 1. November – einen Nachfolger präsentieren zu können. Man habe sich mit der Ausschreibung Zeit gelassen, „wir wollen einen begnadeten Geschäftsführer finden“, sagt Hörhager. „Das Kufsteinerland besteht nicht nur aus zwei, drei Orten, sondern aus neun. Hier treffen Stadt und Land aufeinander – das gibt es in Tirol sonst nur in Innsbruck und Umgebung. Das ist eine Herausforderung.“