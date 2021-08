Ruf nach UVP-Gesetzesnovelle: „Gewessler hat es in der Hand“

Am Ausbau des Wasserkraftwerks Sellrain-Silz im Kühtai wird gearbeitet. Dem gingen elf Jahre UVP-Verfahren voraus. Viel zu langsam für die Energiewende, so die Standortanwaltschaft.

Innsbruck – Magnus Brunner ist Anfang August für die ÖVP vorgeprescht und damit Klima- und Umweltschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) mit Ansage in die Parade gefahren. Wie berichtet, will der Staatssekretär im Klimaschutzministerium den Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) Beine machen. Die aktuelle Verfahrensdauer sei zu lang und in der Folge das Ziel Österreichs, 2030 Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu produzieren, massiv in Gefahr. Folglich müsse das UVP-Gesetz novelliert werden.