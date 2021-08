Falknerin: Tierischer Beruf mit viel Herzblut

Bernadette Holzknecht zählt nun an der Seite von Norbert Rudigier (Bild unten) zum Team der Falkner in Umhausen.

Gekonnt holt sie Steinadler, Gänsegeier, Schneeeule, Falke und Co aus der Voliere und setzt sie auf den ledernen Handschuh. Entweder um die Tiere für die Publikumsshow durch die Arena in Umhausen zu schicken oder einfach nur um ihrer täglichen Arbeit nachzukommen. Die Greifvögel müssen gefüttert, gewogen werden, sie wollen eine frisch geputzte Voliere und brauchen frisches Wasser, um ihr Federkleid ausgiebig zu pflegen. Abgeknickte Federn werden repariert und wieder angebracht. Und wer von den gefiederten Freunden seine Künste nicht in der Show präsentieren konnte oder mochte, hat im Anschluss die Möglichkeit, ein paar Trainingsflüge zu absolvieren.