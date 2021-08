Online-Coachings: Tausende Euro für Binsenweisheiten

Innsbruck – Mehrere tausend Euro am Tag verdienen – wer würde das nicht gerne, und das auch alles noch von zu Hause aus, ohne ein Produkt zu verkaufen. Was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch. Wie in vielen Fällen, die seit einiger Zeit den Internet-Ombudsmann beschäftigen, denn es gibt Dutzende Beschwerden. Und statt Riesengewinnen – einmal ist sogar von 3,7 Millionen in 46 Tagen die Rede – bleibt am Ende am Konto ein riesiges Minus von mehreren tausend Euro, in einigen Fällen sind es sogar bis zu 15.000 Euro, wie Karl Gladt, Leiter der Internet-Ombudsstelle, berichtet.