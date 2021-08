Die gute Seele vom "Traumschiff": Schauspielerin Heide Keller ist tot

Heide Keller schrieb als Beatrice Fernsehgeschichte. © ZDF/Dirk Bartling

Mainz – Die Schauspielerin Heide Keller ist tot. Wie das ZDF am Montag mitteilte, verstarb sie am vergangenen Freitag. Sie wurde 81 Jahre alt.

"Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben. In der Rolle der Chefhostess Beatrice war sie 38 Jahre lang der gute Geist an Bord des 'Traumschiffs' – ein Rekord. So lange verkörperte noch keine Schauspielerin eine vergleichbare Serienrolle. Dabei schrieb sie selbst auch am Drehbuch mit, entwickelte ihre Figur weiter und machte sie zu einer deutschen Kultfigur. Sie wird uns sehr fehlen", erklärte Heike Hempel, Stellvertretende ZDF-Programmdirektorin in einer Aussendung.

Bei der ersten "Traumschiff"-Folge im Jahr 1981 begann ihre Karriere als Chefhostess Beatrice. Ihre letzte Reise in der Erfolgsserie trat sie 2018 an. In der 80. Folge nahm Keller ihren Abschied von der Rolle. Ihr letzter Satz: "Es war schön."

Heide Keller wurde am 15. Oktober 1939 in Düsseldorf geboren. Nach ihrer Schauspielausbildung spielte sie auf verschiedenen deutschen Theaterbühnen. Schließlich führte sie ihr Berufsweg auch ins Fernsehen.