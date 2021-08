Tödlicher Schuss eines Polizisten in Dornbirn: LKA Tirol ermittelt

Bregenz – Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen amtsbekannten 39-Jährigen am Sonntag in Dornbirn liefen die Ermittlungen am Montag auf Hochtouren. Die Erhebungen werden vom Landeskriminalamt Tirol geführt, ein Team war noch am Sonntag nach Vorarlberg aufgebrochen. Neue Informationen gab es am Montag vorerst spärlich.