Ein schwieriges Jahr mit vielen Helden beim Ötztaler Radmarathon

Sölden – Es war kalt, verregnet, weiter oben viel sogar Schnee, die Sicht war schlecht, die Nacht angebrochen – und der Ötztaler Radmarathon war de facto vorbei, als der 2261. und letzte Fahrer in Sölden eintraf. Um 20.15 Uhr, fast 14 Stunden nach dem Start, am selben Ort. Wer an diesem Sonntag einen Traum hatte, der musste ihn mit viel Biss verfolgen, mit viel Herz. Das zeigte schon die Selektion am Start: Fast 900 Fahrer waren erst gar nicht gekommen, gut 400 holten sich noch das Starterpaket – und am Ende stellten sich 2751 der über 4000 Gemeldeten dem gut 238 Kilometer langen Abenteuer.