Wechsel im Tiwag-Aufsichtsrat, Tratter wirbt für Wanderausstellung

Die Wanderausstellung mit dem Titel „Lebensräume – Mehrwert Gestaltung“ wurde Anfang Juni in Innsbruck eröffnet und wird nun im zweiwöchigen Rhythmus in die Bezirke verlegt. Ab heute ist sie für alle Interessierten für zwei Wochen am Bozner Platz in Kufstein öffentlich zugänglich. „Der öffentliche Raum dient der Erschließung in Form von Straßen und Wegen gleichermaßen wie der Erholung und dem sozialen Austausch“, betont LR Johannes Tratter. (TT, pn)