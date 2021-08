Rund 200 Klienten: Mobile St. Notburga Pflege nimmt Fahrt auf

Rund 200 Klienten werden derzeit von der St. Notburga Pflege betreut. Dabei werden bis zu 1800 Essen auf Rädern pro Monat in den Gemeinden Jenbach, Wiesing und Buch ausgeliefert, 560 sind es in den drei Achentaler Gemeinden Eben, Achenkirch und Steinberg. „Damit bieten wir mobile Pflege in einem Gebiet mit 18.000 Einwohnern an“, sagt GF Johanna Rieser. Zu bewältigen sei das alles nur mit etlichen freiwilligen Helfern und Zivildienern – es sei eine echte Herausforderung. Für sie gilt es, 28 Köpfe, die vorwiegend in Teilzeit beschäftigt sind, bestmöglich einzusetzen. Das geht von der Diplomkrankenschwester über Pflegeassistentinnen und der Heimhilfe hin bis zur Haushaltshilfe.