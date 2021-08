Festwochen der Alten Musik: Corona-frei bis zum Schluss

Innsbruck – In durchseuchten Zeiten wie diesen kann selbst das Attribut „negativ“ eine positive Nachricht beschreiben. Und diese lautet: Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik, am Sonntag nach dreieinhalb Wochen zu Ende gegangen, konnten sich wie im Vorjahr Covid vom Leib halten. Null Corona-Positive in der Künstlerschaft. Diese wurde routinemäßig getestet, zusätzlich waren viele geimpft. Auch im Publikum, das unter 3-G-Regeln und mit personalisierten Tickets zu den Vorstellungen erschien, wurden keine Infektionsfälle bekannt. Die Kontaktnachverfolgung musste nicht aktiviert werden.