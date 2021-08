In Kitzbühel entsteht ein Jugend- und Kulturcafé

Kitzbühel – Ein Platz, um sich zu sehen, gemeinsam Zeit zu verbringen und seinesgleichen zu treffen, ohne gleich etwas konsumieren oder viel Geld ausgeben zu müssen. Dieser Wunsch der Kitzbüheler Jugendlichen wird nun Wirklichkeit. Schon seit Monaten wurde geplant, verhandelt und geprüft. Gestern folgte nun der Startschuss für das Kulturcafé in der Kitzbüheler Innenstadt.

Das Lokal wird in einem der ältesten Gebäude von Kitzbühel verwirklicht und liegt mitten in der Stadt, neben dem Museum in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bezirkshauptmannschaft. „Ich bin sehr froh, dass nun endlich mit den Arbeiten gestartet werden kann“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler gestern beim Startschuss der Bauarbeiten. Insgesamt besteht das Lokal aus vier Bereichen, dem Eingang, wo bereits Sitzmöglichkeiten zu finden sind, einem Café-Bereich mit Ausschank, einem Raum für Veranstaltungen und einer kleinen Terrasse zum Stadtpark hinaus.