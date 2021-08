Nach wie vor ständiger Wechsel beim TSD-Personal

Innsbruck – Der erste Prüfbericht des Landesrechnungshofs (LRH) über die Ende 2014 ausgelagerte Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) liegt vier Jahre zurück. Damals hat der Landesrechnungshof bereits strukturelle Mängel geortet. Allerdings auch positiv hervorgehoben, dass der Kraftakt bei der Versorgung von bis zu 6200 Asylwerbern in Tirol gelungen sei. Während der Flüchtlingskrise ab 2015 stand das Land Tirol vor großen Herausforderungen.

An den Schwachstellen in der internen Organisation dürfte sich seit 2017 nicht viel geändert haben. Geblieben ist nämlich ein ständiger Personalwechsel, wie die LRH-Prüfung neuerlich ergeben hat. Der Endbericht des Rechnungshofs dürfte in den nächsten Wochen fertiggestellt werden. Er war die Folge des im Juni des Vorjahres zu Ende gegangenen Untersuchungsausschusses zu den Tiroler Sozialen Diensten. Allein die Liste Fritz hat 200 Fragen gestellt.