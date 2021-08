Eigentum auf Zeit spaltet die Innsbrucker Stadtpolitik

Innsbruck – Um die Immobilienspekulation einzudämmen, will die Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG leistbares Eigentum im Baurecht vergeben. Wie berichtet, erwirbt der Käufer in diesem Fall die Wohnung, nicht aber den Grund. Nach Ablauf des Baurechts – IIG-Chef Franz Danler denkt an etwa 80 Jahre – fallen Grund und Immobilie wieder an den Eigentümer (in dem Fall die Stadt Innsbruck) zurück.