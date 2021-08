Fest der Nationen: Eine Mini-Weltreise durch Wörgl

Wörgl – Afrikanischer Trommelkreis trifft auf Schweizer Käsefondue und brasilianischen Sambatanz. Es ist ein bisschen wie Urlaub vor der eigenen Haustür, wenn in Wörgl das Fest der Nationen stattfindet, eine Mini-Weltreise durch die Wohnzimmer der Stadt, wenn man so will. Tanz und Musik, Brauchtum und vor allem kulinarische Schmankerl aus Nationen rund um den Globus geben Einblicke in nahe und ferne Kulturen. Das Ziel: Spaß und gute Laune in erster Linie, aber auch mehr Verständnis, Toleranz und Offenheit für das jeweils „Fremde“.